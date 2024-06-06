Документы на выдвижение на выборах губернатора Петербурга в Избирком подали 16 кандидатов

с1

са 1

Занятно, что действующий губеонатор Беглов в рассчете на самую дисциплинированную часть электората - пообещал, что обратится наверх с просьбой индексировать пенсии работающим пенсионерам. Это ему ровно ничего стоить не будет т.к. такого рода решения принимает не он, не его компетенция. Надо ожидать, что поближе к выборам он пообещает обратиться к верховной власти с предложением вдвое повысить з/платы бюджетникам и прорыть метро к каждому подъезду...🙃