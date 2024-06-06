НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • са 1
    "Россия постоянно взаимодействует с партнерами на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Северной Африке по вопросам р...Дмитрий Патрушев:...
  • Святогор Князев
    Гнать, гнать его ссанными тряпками! азербайджанский холуй и бездарность! При нм город погрузился в хаос и грязь!  Вор...Экологичность, ко...
  • Ирэна Сергеева
    Люди, будьте бдительны!Виталий Милонов п...

Документы на выдвижение на выборах губернатора Петербурга в Избирком подали 16 кандидатов

Документы на выдвижение на выборах губернатора Петербурга в Избирком подали 16 кандидатов

Голосование состоится 6, 7 и 8 сентября Председатель Городской избирательной комиссии Северной столицы Максим Мейксин сообщил в своем Telegram-канале, что в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили документы еще от двух кандидатов на пост губернатора города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
с1
са 1
Занятно, что действующий губеонатор Беглов в рассчете на самую дисциплинированную часть электората - пообещал, что обратится наверх с просьбой индексировать пенсии работающим пенсионерам. Это ему ровно ничего стоить не будет т.к. такого рода решения принимает не он, не его компетенция. Надо ожидать, что поближе к выборам он пообещает обратиться к верховной власти с предложением вдвое повысить з/платы бюджетникам и прорыть метро к каждому подъезду...🙃
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх