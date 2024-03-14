В Великобритании зафиксирован ошеломляющий рост заболеваний туберкулезом

Медики заявляют о необходимости коллективных действий против болезни.Согласно последним исследованиям, в 2023 году в Великобритании количество случаев заражения туберкулезом увеличилось на 10,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда этот диагноз был поставлен более чем 4,5 тыс человек, сообщает Mirror.