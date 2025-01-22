В доме Виталия Кличко обнаружили бордель

Киевская полиция накрыла злачное местечко аккурат в том самом доме, где живёт мэр города. Некоторые оппозиционные журналисты считают, что Кличко может быть причастен к этому подпольному бизнесу интим-услуг.
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