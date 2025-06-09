Без «жестов доброй воли» России армия Украины не способна добиваться стратегического успеха на фронте, а потому превращается в придаток спецслужб

За чехардой в составе украинского генералитета стоит обозначившаяся в последнее время проблема. Речь идёт о том, что украинская армия, несмотря на все те огромные пакеты военной помощи и невероятные объёмы разведданных, который ей были переданы, способна исключительно на локальные и временные акции.