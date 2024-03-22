Рогов: два взрыва прозвучали на ДнепроГЭС в городе Запорожье

Два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
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