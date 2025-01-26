Трамп пообещал принять решение о блокировке TikTok в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп в субботу, 25 января, заявил, что ведет переговоры с несколькими людьми о покупке китайской соцсети TikTok и, вероятно, примет решение о будущем популярного приложения в течение следующих 30 дней.
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