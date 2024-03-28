Участок автодороги М-5 между Челябинском и Миассом станет полностью четырехполосным

Трасса М-5 от Челябинска до Миасса станет полностью четырехполосной уже в этом году. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления дорог «Южный Урал», последние 10 километров федеральной автодороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение: строительные работы на участке капитального ремонта трассы М-5 «Урал» от 1780 до 1790 километра планируется завершить в июне текущего года.