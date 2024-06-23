Великая Отечественная война и Евразийская система безопасности Сегодня, 22 июня, в разгар Третьей полугорячей (или Четвёртой, если Третьей считать Холодную) мировой войны, мы, по традиции вспоминаем о первом дне Великой Отечественной – дне, когда СССР, почти два года счастливо уклонявшийся, вынужден был вступить во Вторую мировую войну.