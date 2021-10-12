Россия вывела Украину за скобки, договорившись с Венгрией о газе напрямую

По большому счёту Нобелевскую премию мира стоило бы дать Владимиру Владимироввичу, причём как раз за то, что считают сейчас его главным преступлением против незалежной Украины: за ликвидацию транзита венгерского газа.
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