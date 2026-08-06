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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руффи – о бое с Царукяном: «Победа сразу выведет нас на титульник. Иду за нокаутом»

Боец легкого веса UFC Маурисио Руффи отреагировал на анонс боя против Армана Царукяна , который состоится на UFC 331 в Лос-Анджелесе 20 сентября.

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