Founders Edition – быть. Первый официальный тизер видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 Super

Бразильский офис Nvidia установил новую обложку на своей официальной страничке в Twitter. Изображение демонстрирует новую видеокарту с дизайном Founders Edition – очевидно, это одна из моделей новой линейки Super.
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