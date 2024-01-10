Реабилитолог считает проблемой то, что многие футболисты подражают Роналду

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова согласилась со мнением, что многие футболисты вдохновляются примером нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и слишком много времени проводят в зале.
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