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Реабилитолог считает проблемой то, что многие футболисты подражают Роналду

Реабилитолог считает проблемой то, что многие футболисты подражают Роналду

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова согласилась со мнением, что многие футболисты вдохновляются примером нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и слишком много времени проводят в зале.

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