В Google Play выйдет бесплатная российская гонка с тюнингом и разбивающимися маш...

В Google Play выйдет бесплатная российская гонка с тюнингом и разбивающимися машинами CarX Drift Racing 3Российская студия CarX Technologies выпустила новый трейлер и раскрыла дату выхода Android-версии гонки CarX Drift Racing 3.
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