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Новак сообщил, что США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть

Новак сообщил, что США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть

Власти Соединенных Штатов Америки не обращались к Российской Федерации относительно вопроса, касающегося стабилизации нефтяного рынка и возможности уменьшения стоимости сырья, сообщил вице-премьер России Александр Новак во время интервью американскому телеканалу CNBC.

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