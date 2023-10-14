Депутат Водолацкий: идеология нацизма всё больше захватывает страны ЕС

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал увольнение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаши Ясина из-за его высказывания о Волынской резне, после которого последовал дипломатический скандал.
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