RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Чудаки, не забывайте, что Вашего премьера Рабина грохнул не араб, а еврей! Своих бойтесь, а не наемников, купленных ЦРУ!Армия Израиля зая...
  • лина любимцева
    Армия Израиля лупит по всем и всему. И по беззащитным людям в секторе Газа, и по Ливану, и по Сирии.... они испокон в...Армия Израиля зая...
  • Иванов
    Привет армянам и их пашиняну. ПросралиАлиев поднял госу...

Депутат Водолацкий: идеология нацизма всё больше захватывает страны ЕС

Депутат Водолацкий: идеология нацизма всё больше захватывает страны ЕС

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал увольнение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаши Ясина из-за его высказывания о Волынской резне, после которого последовал дипломатический скандал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх