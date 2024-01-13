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Поздравления со Старым Новым годом 14 января 2024 года: проза, стихи и красивые открытки с праздником

Поздравления со Старым Новым годом 14 января 2024 года: проза, стихи и красивые открытки с праздником

Поздравления со Старым Новым годом 14 января 2024 года: проза, стихи и красивые открытки с праздником Виктория ХаржевскаяКаждый год в ночь с 13 на 14 января православные жители Российской Федерации отмечают Старый Новый год.

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