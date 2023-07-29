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Горохова об отказе Харлан пожать руку Смирновой на ЧМ: «Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство»

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой, выступавшей в нейтральном статусе, и вместо этого выставила саблю.

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