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Власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией из–за экстрадиции Сааба в США

Власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией из–за экстрадиции Сааба в США

Правительство Венесуэлы объявило о приостановке переговоров с оппозицией в связи с экстрадицией венесуэльского дипломата Алекса Сааба из Кабо–Верде в США.

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