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Планы на осень: едем в в отель Лучезарный Резорт в Сочи

Планы на осень: едем в в отель Лучезарный Резорт в Сочи

Чтобы продлить лето, совершенно необязательно улетать на край земли. Чуть больше трех часов самолетом и вы в Сочи, который в последние годы по части сервиса и возможностей для отдыха ни чуть не уступает лучшим мировым курортам.

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