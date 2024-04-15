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Парламентская газета

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В Госдуме решили объявить войну алкомаркетам

В Госдуме решили объявить войну алкомаркетам

Купить алкоголь в России стало слишком просто — количество алкомаркетов растет как на дрожжах. И многие из них работают на первых этажах жилых домов в спальных районах, что вызывает жалобы жителей, недовольных соседством с колоритными и порой агрессивными клиентами «наливаек».

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