В Госдуме решили объявить войну алкомаркетам

Купить алкоголь в России стало слишком просто — количество алкомаркетов растет как на дрожжах. И многие из них работают на первых этажах жилых домов в спальных районах, что вызывает жалобы жителей, недовольных соседством с колоритными и порой агрессивными клиентами «наливаек».