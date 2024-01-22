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«Перенести нельзя снести»: «Пермские ворота» признаны аварийным объектом

«Перенести нельзя снести»: «Пермские ворота» признаны аварийным объектом

От автора знаменитой «табуретки» в Перми появится новый объект.Скандально известный арт-объект «Пермские ворота» нельзя перенести на другую площадку.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Эта чиркуновская табуретка позорище Перми. Развели на деньги кунгурского дурачка тушки светлоокие. Не дай бог, что это уё... появится в другом месте. Чиркунов сдристнул, а мы должны &quot;любоваться&quot; и плеваться на эту херь.
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18 час.
Наталья Иванова
Это сколько же миллионов Чиркуноа просрал - вспомните человечков и здание Перми 1, которое со стороны реки не потрудились отремонтировать, а деньги получили. Вот кого надо притянуть за растрату бюджетных средств.
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18 час.

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