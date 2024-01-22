«Перенести нельзя снести»: «Пермские ворота» признаны аварийным объектом

Эта чиркуновская табуретка позорище Перми. Развели на деньги кунгурского дурачка тушки светлоокие. Не дай бог, что это уё... появится в другом месте. Чиркунов сдристнул, а мы должны "любоваться" и плеваться на эту херь.

Наталья Иванова

Это сколько же миллионов Чиркуноа просрал - вспомните человечков и здание Перми 1, которое со стороны реки не потрудились отремонтировать, а деньги получили. Вот кого надо притянуть за растрату бюджетных средств.