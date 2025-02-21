Психолог Куприна: Детей важно научить созданию сложных паролей для аккаунтов

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна рассказала, что для защиты от кибермошенников детям нужно научиться создавать надежные пароли, а также использовать уникальные шифры для разных аккаунтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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