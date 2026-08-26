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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Батракова о муже: «У него только зеленые карточки. Красных и желтых вообще нет. Его слабость? Я»

Ирина Подшибякина , супруга Алексея Батракова , ответила на вопросы о своем муже. – Что он делает всегда после поражения? – Анализирует.

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