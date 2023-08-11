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Канчельскис о поражении «Спартака»: «Запели опять о чемпионстве – полезный ушат холодной воды. Голы на последних минутах – классика, слабая психология»

Канчельскис о поражении «Спартака»: «Запели опять о чемпионстве – полезный ушат холодной воды. Голы на последних минутах – классика, слабая психология»

Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ. «Это полезный ушат холодный воды для красно-белых.

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