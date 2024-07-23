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Царьград

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В Сети появились кадры с места гибели русской блогерши "МотоТани" в Турции

В Сети появились кадры с места гибели русской блогерши "МотоТани" в Турции

Опубликованы фотографии мотоцикла, попавшего в ДТП на территории ТурцииТурецкое госагентство "Анадолу" сообщает, что этой ночью в республике погибла байкерша Татьяна Озолина, более известная как "МотоТаня".

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