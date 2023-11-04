Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

И Игорь а что она сказала? Только то, что человек хотя-бы должен извиниться. И какая немилость? Они громко хлопнули дверью, обозвав всех быдлом, и Яну в том числе.

Александр Ляшенко Тебе же ясно сказали, что ты быдло, и куда ты лезешь с немытой харей?