Главный редактор RT Маргарита Симоньян не смогла пройти мимо новости с возвращением Аллы Пугачевой в Россию.
Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию
Комментарии
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И
Игорь
а что она сказала? Только то, что человек хотя-бы должен извиниться. И какая немилость? Они громко хлопнули дверью, обозвав всех быдлом, и Яну в том числе.
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9 час.
Александр Ляшенко
Тебе же ясно сказали, что ты быдло, и куда ты лезешь с немытой харей?
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9 час.
Я
Яна
Мне до одного места. Она ж не конкретно мне это сказала. Вот с твоей стороны это уже оскорбление.
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6 час.
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