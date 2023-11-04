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Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не смогла пройти мимо новости с возвращением Аллы Пугачевой в Россию.

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Комментарии
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И
Игорь
а что она сказала? Только то, что человек хотя-бы должен извиниться. И какая немилость? Они громко хлопнули дверью, обозвав всех быдлом, и Яну в том числе.
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9 час.
Александр Ляшенко
Тебе же ясно сказали, что ты быдло, и куда ты лезешь с немытой харей?
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9 час.
Я
Яна
Мне до одного места. Она ж не конкретно мне это сказала. Вот с твоей стороны это уже оскорбление.
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6 час.

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