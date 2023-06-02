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«Большое наступление со дня на день»: Кедми заявил, что Россия совершила последний шаг к победе

«Большое наступление со дня на день»: Кедми заявил, что Россия совершила последний шаг к победе

Военно-политический эксперт Яков Кедми, выступая в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Россия совершила последний шаг к своей победе и «большое наступление начнется со дня на день».

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