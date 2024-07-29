МЧС РФ: Спасательные работы на месте аварии «Камаза» с поездом завершены

АндрейБорков

Что у нас, в России, вообще происходит? Идет СВО, то есть Россия ведет боевые действия, при чем не на картах и схемах Генерального штаба в рамках КШУ(командно-штабных учений), а РЕАЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, с потерями, успехами и не совсем успехами, на ВОЙНЕ бывает всякое. В это же самое время, в тылу какие то "КАМАЗЫ" устраивают катастрофы на железных дорогах, дождями смывает дамбы и перемычки на судоходных каналах и т.п.! Как это все называется? А называется это все, в условиях различных степеней готовности по регионам РФ, не иначе как ДИВЕРСИИ, ВРЕДИТЕЛЬСТВО, ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Ко всем этим происшествиям необходимо подходить именно с этой точки зрения. Это дополнительные расходы бюджета(устранение последствий ЧП и катастроф), это отвлечение огромных сил и средств государства, это срыв нормального функционирования транспорта и осуществления перевозок в условиях ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, СНАБЖЕНИЯ ВОЙСК.....