Объяснено, почему искать квартиру надо после одобрения ипотеки

Банк России последовательно ужесточает требования к банкам при выдаче кредитов и ипотеки. В свою очередь банки все жестче оценивают потенциальную надежность и платежеспособность заемщиков, повышая процент отказов.
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