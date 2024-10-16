В Астраханской области дело о взяточничестве бывшего начальника районного ОГИБДД направлено в суд

Ему инкриминируется выдача за деньги водительских прав без всякого экзамена. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОГИБДД Камызякского ОМВД, обвиняемого во взяточничестве.
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