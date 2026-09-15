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Говорит Европа ⚡

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Что будет с выплатами после возвращения из СЗЧ? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Что будет с выплатами после возвращения из СЗЧ? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Выплаты за период СЗЧ всё-таки можно получить? Карты и счета военнослужащего блокируют при СЗЧ? Постановление 767 даёт 5 дней на возвращение в часть? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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