Что будет с выплатами после возвращения из СЗЧ? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Выплаты за период СЗЧ всё-таки можно получить? Карты и счета военнослужащего блокируют при СЗЧ? Постановление 767 даёт 5 дней на возвращение в часть? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.