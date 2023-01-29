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«Тампа» выиграла 12 домашних матчей подряд и обновила клубный рекорд

«Тампа» выиграла 12 домашних матчей подряд, повторив клубный рекорд. Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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