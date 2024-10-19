"Там не берут трубку!" Немцы жалуются, что Москва уклоняется от беседы с Берлином Важные слова нашего лидера Только что наш Глава сделал очень важное заявление.
Три причины отказа: почему BBП не желает слушать Олафа
Комментарии
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Александр Симаков
Если уж употребляете слова на идиш, то пишите правильно - тухес. Применительно к теме статьи Олафу можно ответить так: Киш мир ин тухес, поц! 😀
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11 час.
Александр Симаков
Мила, тухес на идиш - задница. 😀
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11 час.
Людмила Фирстова
Сашенька, я знаю, написала этому господину, уж если пришел на русский сайт, то пусть и пишет на русском языке
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10 час.
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