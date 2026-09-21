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ИА Регнум

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В Москве задержали пассажира метро, толкнувшего девушку из-за цвета ее линз

В Москве задержали пассажира метро, толкнувшего девушку из-за цвета ее линз

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который на станции метро «Театральная» напал на девушек из-за черного цвета их линз.

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