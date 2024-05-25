О резком дефиците кондукторов заявили в мэрии Новосибирска

Бесконтактную оплату активно внедряют в общественном транспорте Новосибирска. Это приводит к уменьшению потребности в кондукторах, тем не менее, отказываться от них пока не собираются, прокомментировали VN.
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