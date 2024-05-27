Свои же добивают выстрелом в сердце: Русские спасли жизнь важному французскому "легионеру"

Солдаты ВСУ совсем не церемонятся с ранеными – ни со своими, ни тем более с иностранными. Стало известно, что сбегая со своих позиций в районе Клещеевки, украинский военнослужащий попытался контрольным выстрелом в сердце добить своего же сослуживца из Иностранного легиона.