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Царьград

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Свои же добивают выстрелом в сердце: Русские спасли жизнь важному французскому "легионеру"

Свои же добивают выстрелом в сердце: Русские спасли жизнь важному французскому "легионеру"

Солдаты ВСУ совсем не церемонятся с ранеными – ни со своими, ни тем более с иностранными. Стало известно, что сбегая со своих позиций в районе Клещеевки, украинский военнослужащий попытался контрольным выстрелом в сердце добить своего же сослуживца из Иностранного легиона.

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