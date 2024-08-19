Серию краж наручных часов и мобильников раскрыли полицейские в Караганде

Сотрудники полиции города Караганды задержали по подозрению в краже 28-летнего мужчину. Злоумышленник, находясь в помещении одного из ломбардов, похитил наручные часы в количестве двух штук и мобильный телефон.
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