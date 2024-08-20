Беременная Карди Би снялась в бюстгальтере

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном виде на видео. Соответствующая сторис опубликована в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).