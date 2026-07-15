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Ограничение полномочий СРО vs Защита конкуренции: разбор знакового Постановления Президиума ВС РФ по делу № 24-ПЭК26

В практике Президиума Верховного Суда РФ рассмотрение надзорных жалоб происходит крайне редко. Тем ценнее каждое такое постановление для профессионального сообщества, поскольку оно не только ставит точку в конкретном споре, но и формирует обязательные ориентиры для толкования права.

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