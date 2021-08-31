Россиянин Швецов завоевал серебро Паралимпиады в беге

Российский легкоатлет Евгений Швецов завоевал серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио. В финальном забеге на дистанции 400 м среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 53,60 секунды.