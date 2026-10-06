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Тульские новости

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ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника над Тульской областью

ПВО России уничтожили 32 украинских беспилотника над Тульской областью

В Тульской области за ночь сбили 32 украинских беспилотника, сообщений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

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