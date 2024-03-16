Захарова: выход из ОДКБ не относится к исконным национальным интересам Армении

Возможный выход Армении из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен быть основан на реальных нуждах страны, это решение не относится к исконным национальным интересам республики и приготовлено где-то в Брюсселе.
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