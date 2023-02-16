Минфин Японии подтвердил сокращение импорта российской нефти в январе на 76%

Япония в январе 2023 года впервые за пять месяцев закупила у России небольшой объем нефти. Однако в целом импорт такого сырья сократился на 76% в сравнении с показателями за аналогичный период годом ранее, следует из данных японского минфина.
Япония в январе 2023 года впервые за пять месяцев закупила у России небольшой объем нефти. Однако в целом импорт такого сырья сократился на 76% в сравнении с показателями за аналогичный период годом ранее, следует из данных японского минфина.
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