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Смоленская Газета

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23 июля. События дня

23 июля. События дня

В Смоленске «Шевроле Нива» упала с крыши гаража: два человека погибли Смоляне могут подать заявку на получение нагрудного знака «Доброволец России» Василий Анохин: За успешным развитием сельских территорий стоят люди В День многодетной семьи в Смоленской области родились 11 малышей В посёлке Пржевальское провели военно-исторический фестиваль «Слобода партизанская» .

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