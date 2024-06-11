Acala (ACA) обеспечивает поддержку DeFi на Polkadot

Acala — это блокчейн-платформа усиленная Polkadot, которая позволяет пользователям торговать на Acala Swap, получать кредиты самообслуживания с использованием стейблкоина Acala Dollar (aUSD) и зарабатывать высокодоходные APY на цифровых активах посредством стейкинга Liquid DOT.