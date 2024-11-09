Мальчик получил огнестрельное ранение головы в Саратовской области

t.me/Минздрав Саратовской области Мальчик получил огнестрельное ранение головы в поселке Дергачи Саратовской области, сообщает региональное управление министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.
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