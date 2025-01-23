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Стало известно, на сколько выросла стоимость ремонта

Стало известно, на сколько выросла стоимость ремонта

Infoline: цена отделочных материалов для ремонта за год выросла на 12,8% Стоимость отделочных материалов для ремонта в 2024 году в среднем выросла на 12,8% по сравнению с 2023 годом, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков консалтингового агентства Infoline.

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