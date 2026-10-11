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Сопротивление сломлено: ВС РФ взяли главный узел обороны ВСУ в «Резниковском котле»

Сопротивление сломлено: ВС РФ взяли главный узел обороны ВСУ в «Резниковском котле»

Российские войска освободили населённые пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщают военнослужащие группировки «Север».

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