Кубок чемпионов. 2-й тур. «Лейнстер» встретится с «Глостером», «Лестер» против «Клермона», другие матчи

16-18 декабря пройдут матчи второго тура Кубка чемпионов по регби. Кубок чемпионов Групповой этап 2-й тур Группа А 16 декабря Бордо-Бегль (Франция) – Шаркс (ЮАР) – 23.
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