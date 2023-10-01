Экс-главу Красноярского краевого фонда жилстроя обвиняют в махинациях

Экс-главу Красноярского фонда жилстроя подозревают в махинациях на 99 млн руб Следователи подозревают бывшего генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства в махинациях с квартирами для бюджетников на 99 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.