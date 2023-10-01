Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Валерий Бирюков
    Да, Капительман та ещё "бледи".Были бы сотни тыс...
  • Малик Гумеров
    Мне нужна страна   где хозяин НАРОД , как и провозглашено в Конституции , и где люди становятся  ЧЕЛОВЕКАМИ и живут п...СССР и Россия, фа...
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Экс-главу Красноярского краевого фонда жилстроя обвиняют в махинациях

Экс-главу Красноярского краевого фонда жилстроя обвиняют в махинациях

Экс-главу Красноярского фонда жилстроя подозревают в махинациях на 99 млн руб Следователи подозревают бывшего генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства в махинациях с квартирами для бюджетников на 99 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

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